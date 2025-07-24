Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Şefaatli yolu mevkiinde, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, Araç şoförlerinin evrak ve çalışma süreleri, arka tampon koruyucu demiri, K Yetki Belgesi, SRC 3-4-5 belgeleri, psikoteknik raporu, kantar fişleri ve sevk irsaliyeleri, hız takografı çıktıları kontrol edildi.
Yapılan uygulamada, sürücülere hız limitlerine uymaları, aşırı tonajdan kaçınmaları ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Jandarma ekipleri, bu tür denetimlerin trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla devam edeceğini bildirdi.
Muhabir: Emre Akses