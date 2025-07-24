Yapılan ölçümlere göre Fatsa ile Yozgat arası kara yolu ile yaklaşık 390 kilometredir. Yol güzergâhı ve trafik durumuna bağlı olarak bu mesafe 370 ila 400 kilometre arasında değişebilir.

Özel araçla yapılan bir yolculuk ortalama 5 ila 6 saat sürmektedir. En çok tercih edilen güzergâhlar arasında Tokat – Niksar – Reşadiye – Amasya – Yozgat hattı yer almakta, bu rota hem doğa manzaraları hem de yol kalitesi açısından sürücülere avantaj sunmaktadır.

Fatsa’dan Yozgat’a yapılan bu yolculuk genellikle yaz aylarında memleket ziyaretleri, resmi işlemler ve turistik seyahatler için yoğunlaşmaktadır. Yola çıkmadan önce hava durumu, yol durumu ve alternatif güzergâhlar hakkında bilgi almak, daha güvenli ve konforlu bir seyahat için önem arz ediyor.