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İnternet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacalar içeren taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ilanları artık yasaklandı. Bu kararın araç fiyatları üzerindeki etkileri merak konusu oldu.

Türkiye'de araç alım satım işlemleri internet üzerinden giderek artarken, birçok vatandaş bu platformlarda gerçek dışı ilanlarla karşılaşıyor ve fiyat manipülasyonlarına maruz kalıyordu. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Ticaret Bakanlığı'nın yeni uygulamasını duyurarak şunları söyledi: "Ticaret Bakanlığı’mızın 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulaması ile birlikte artık ilan veren herkes öncelikle e-Devlet uygulaması üzerinden kimlik doğrulaması yapacak. Bu sayede sahte ilan, dolandırıcılık ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor."

Yeni düzenleme ile birlikte araç ilanlarını paylaşan kişilerin kimlik doğrulaması yapması, sahte ilanların ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, bu uygulama ile kişinin 1. dereceden aile üyeleri dışındaki kişilerin araçlarını ilana vermesi vekalet veya sözleşme gibi resmi koşullara bağlanacak.

İlan paylaşımlarındaki bu yeni uygulama, fiyatların düşmesi yerine halihazırda düşmüş olan fiyatların tekrar suni olarak yükselmesinin önüne geçmek amacıyla atılan bir adım olarak görülüyor. İlgili düzenlemeler, kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesini ve daha şeffaf bir araç satış pazarının oluşturulmasını hedefliyor.

Türkiye'de araç fiyatlarına etki eden diğer faktörler arasında döviz kuru, ÖTV, enflasyon gibi etkenler bulunuyor. Bazı markaların indirim kampanyalarıyla sıfır araç fiyatlarında yaşanan düşüşler, ikinci el araç fiyatlarına da yansımış durumda. Ancak, önümüzdeki dönemde döviz kurları, enflasyon gibi faktörlerle birlikte otomobil fiyatlarında artışlar yaşanabileceği öngörülüyor. Bu artışların kabul edilebilir düzeyde olacağı belirtiliyor ve tüketicilerin bütçelerine uygun araçları inceleyerek avantajlı dönemden faydalanmaları öneriliyor.