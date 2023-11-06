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Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrasında gözler, 2024 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Bu karar, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen bir konu olarak gündemde.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yüzde 65 yıl sonu enflasyon tahminine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor. Bu durumda asgari ücret, 6 aylık enflasyona göre artırılırsa net 15 bin 735 TL'ye yükselmiş olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "Komisyon'da tercihiniz asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde olacak" şeklindeki açıklamaları, enflasyonun altında bir artışın beklendiğini gösteriyor.

Asgari ücret zammı, çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemini de etkiliyor. Bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenen asgari ücret altında ücret ödenmesine izin verilmiyor. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bu konuda hükümler konulamaz, sosyal yardım nedeniyle indirim yapılamaz. Ayrıca, asgari ücrete yapılan artış, özel sektör ve kamu çalışanlarının yeni yıl zammında da belirleyici oluyor.

Asgari ücret neye göre belirleniyor, Ocak zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Ülke ekonomisi, enflasyon, yaşam maliyeti, refah payı gibi faktörler göz önüne alınarak belirlenen asgari ücret, Temmuz ayında brüt günlük 447,15 TL, aylık brüt 13.414,50 TL, net 11.402,32 TL olarak açıklanmıştı.

Asgari ücret zammında resmi bir açıklama var mı, beklenti ne yönde?

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak beklenti yüzde 40-50 aralığında bir zam olacağı yönünde. Eğer artış yüzde 40 olursa, asgari ücret 4.560 TL artarak 15.962 TL'ye yükselecek. Memur maaş artışı göz önüne alınırsa yüzde 50 artışla 17.103 TL'ye çıkabilir.

Kaç kişi asgari ücretle çalışıyor, kimleri etkiliyor, bütün iş kollarını kapsıyor mu?

Yaklaşık 18 milyon SSK'lı çalışanın 6.6 milyonu asgari ücretle çalışıyor. Bu artış işverenlerden Genel Sağlık Sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurt içi ve yurt dışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücret artışı, kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarını artırıyor. İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği tavanı artırıyor.

Asgari ücret kaç gün üzerinden hesaplanıyor, 2024 yılı için 6 aylık mı, yıllık mı belirlenecek?

Ücretin bir günlük belirlenmesi esas alınırken, saatlik ücret aylık 30 iş günü üzerinden hesaplanır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanacak ve asgari ücret artışında üst sınır iki yıllık olup, komisyon ister yıllık isterse aylık bir artış kararı alabilir.

İşveren yaş ve bölgesel kriterlerle çalışanları asgari ücretin altında ücretle çalıştırabilir mi?

İş akitlerine ve toplu iş sözleşmelerine asgari ücretin altında ücret konulamaz. İş Kanunu kapsamında olanlar dışında kalan işçilere de asgari ücretin altında ücret ödenemez.

Asgari ücrete vergi muafiyeti, işverene destek sürecek mi?

Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri vergi dışında bırakılır. Asgari ücret artışı, tüm çalışanlar için vergi istisnası tutarının artışına neden olur. Dolayısıyla vergi muafiyeti devam edecektir. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği ise hükümet tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Asgari ücret geliri olan üniversite öğrencileri kredi veya burs alabilir mi?

Asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs veya öğrenim kredisi alabilirler.