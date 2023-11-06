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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:43 07:07 12:29 15:16 17:41 19:01

Akdağmadeni 05:38 07:03 12:25 15:12 17:37 18:57

Aydıncık 05:41 07:06 12:27 15:13 17:39 18:59

Boğazlıyan 05:40 07:05 12:28 15:15 17:41 19:00

Çandır 05:39 07:04 12:27 15:14 17:40 18:59

Çayıralan 05:39 07:03 12:26 15:13 17:39 18:58

Çekerek 05:40 07:05 12:27 15:12 17:38 18:58

Kadışehri 05:39 07:04 12:25 15:11 17:37 18:57

Saraykent 05:40 07:04 12:27 15:13 17:39 18:58

Sarıkaya 05:40 07:05 12:27 15:14 17:40 18:59

Şefaatli 05:43 07:07 12:30 15:17 17:42 19:01

Sorgun 05:41 07:06 12:28 15:14 17:40 19:00

Yenifakılı 05:41 07:06 12:29 15:16 17:42 19:01

Yerköy 05:44 07:08 12:31 15:17 17:43 19:02