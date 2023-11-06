Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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05 Kasım 2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 05 Kasım 2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:43     07:07     12:29     15:16     17:41     19:01

Akdağmadeni    05:38     07:03     12:25     15:12     17:37     18:57

Aydıncık             05:41     07:06     12:27     15:13     17:39     18:59

Boğazlıyan         05:40     07:05     12:28     15:15     17:41     19:00

Çandır                 05:39     07:04     12:27     15:14     17:40     18:59

Çayıralan            05:39     07:03     12:26     15:13     17:39     18:58

Çekerek              05:40     07:05     12:27     15:12     17:38     18:58

Kadışehri            05:39     07:04     12:25     15:11     17:37     18:57

Saraykent           05:40     07:04     12:27     15:13     17:39     18:58

Sarıkaya              05:40     07:05     12:27     15:14     17:40     18:59    

Şefaatli                05:43    07:07     12:30     15:17     17:42     19:01

Sorgun                05:41     07:06     12:28     15:14     17:40     19:00

Yenifakılı            05:41     07:06     12:29     15:16     17:42     19:01

Yerköy                05:44     07:08     12:31     15:17     17:43     19:02

Kaynak: Haber Merkezi