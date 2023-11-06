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Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 06 Kasım 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.4212 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.4076 liradan, satış fiyatı ise 28.4349 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.5381 TL'den yapan euro şu anda 30.5182 TL alış ve 30.5582 TL satış fiyatına sahip.