Saçlarda ilk beyaz tellerin belirmesi, özellikle genç yaşlarda fark edildiğinde birçok kişi için şaşırtıcı ve endişe verici olabiliyor. Toplumda beyaz saç, genellikle yaşlanmanın bir göstergesi olarak bilinse de uzmanlar bu durumun sadece yaşla bağlantılı olmadığını, başka faktörlerin de etkili olabileceğini söylüyor.

Saç sağlığı üzerine uzmanlaşan dermatolog Dr. Aamna Adel, erken yaşta görülen beyaz saçların sanıldığı gibi sadece genetik ya da yaşlanmaya değil, farklı bir etkenin de bu süreçte önemli rol oynadığını bildirdi.

Saç köklerindeki renk pigmentlerini üreten kök hücreler üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten uzman, "Stres anında salgılanan bu hormonlar, saçların rengini veren melanin üretimini baskılıyor. Bu da saçlarda beyazlama sürecini hızlandırabiliyor" ifadelerini kullandı.

2020 yılında Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, stresin saç rengini etkileyebileceğini söylemişlerdi. Fakat aynı araştırma, beyazlamada en belirleyici unsurun genetik faktörler olduğunu da bildirmişti.

Özellikle B12 vitamini eksikliği, tiroit hastalıkları, vitiligo ya da alopesi areata gibi rahatsızlıkların da saç renginde değişimlere sebep olabileceği bildiriyor.

Doktor, "Genç yaşlarda geçirilen stresli dönem sona erdiğinde, saç köklerindeki pigment üreten hücreler yeniden aktif hale gelebilir. Bu sayede beyazlayan saç teli, tekrar kendi doğal rengine dönebilir. Ancak bu durum herkeste görülmez; kimi kişilerde beyazlık kalıcı olabilir" dedi.

Diğer yandan dermatolog, toplumda yaygın bir inanışa da açıklık getirdi. Beyaz saç tellerini koparmanın, daha fazla beyaz saç çıkmasına neden olmadığını söyleyen Dr. Adel, "Beyaz saçın nedeni farklı olabilir; stres, genetik, vitamin eksiklikleri ya da yaşlanma. Temel nedeni bulup doğru şekilde müdahale edildiğinde, saç renginde iyileşme sağlanabilir" dedi.

Sonuç olarak, saçların erken yaşta beyazlaması her zaman kaçınılmaz bir yaşlanma belirtisi değil. Uzmanlara göre stresin azaltılması, vitamin eksikliklerinin giderilmesi ve genel sağlık kontrollerinin yapılması, bu süreci yavaşlatabilir veya hatta tersine çevirebilir.