Eskişehir’in Mahmudiye kavşağı yakınlarında AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın içinde bulunduğu araç, başka bir araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu Gürcan ve Albayrak yaralandı.

Şehir Gazetesi’nde yer alan habere göre, kaza sonrası hastaneye kaldırılan Gürcan ve Albayrak’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ayşen Gürcan Kimdir?

25 Kasım 1963’te Burdur’da doğan Ayşen Gürcan, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunudur. Eğitim İletişimi ve Planlaması alanında yüksek lisans, Eğitim Teknolojisi alanında doktora yaptı. 1990–2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev aldı.

2006–2011 yılları arasında Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü, 2011–2013 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşaviri olarak görev yaptı. 2015 yılında Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan seçim hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlendi. Cumhuriyet tarihinin ilk başörtülü kadın bakanı olarak kayıtlara geçti.

Gürcan, halen TBMM 28. Dönem Eskişehir Milletvekili olarak görevini sürdürüyor.