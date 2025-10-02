Çorum’da ortaokul öğrencileri, okulda sipariş ettikleri tavuk döneri yemesinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere sevk edildi.

Çorum’da Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’nda 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, öğrenciler okulda sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Rahatsızlanan öğrenciler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.