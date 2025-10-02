Bir inşaatta gerçekleşen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi. Çalıştığı anda kaza geçiren Akif Fak, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu

Ankara’da gerçekleşen iş kazasında Samsunlu bir işçi hayatını kaybetti. Samsun’un Vezirköprü ilçesi Karaköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı Akif Fak, başkentte çalıştığı inşaatta geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve çocuk sahibi olduğu bilinen Fak’ın ani ölümü ailesini ve yakınlarını hüzne boğdu.

Merhum Akif Fak’ın cenazesinin, 3 Ekim Cuma günü memleketi Vezirköprü’nün Karaköy Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verileceği duyuruldu. Fak’ın köyünde ve çevresinde çok sevilen bir isim olduğu, acı haberin duyulmasıyla birlikte mahallede büyük bir üzüntü yaşandığı ifade edildi.

Öte yandan, Ankara’da yine bir inşaatta çalışan Vezirköprülü 47 yaşındaki Selami Mert de dün gerçekleşen başka bir iş kazasında yaşamını yitirmişti. Peş peşe gelen acı haberler, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde büyük üzüntüye yol açtı. İlçeden iki hemşehrinin farklı iş kazalarında hayatını kaybetmesi, iş güvenliği konusunu bir kez daha gündeme oturdu.

Ankara’daki kazalar, hem merhumların ailelerini hem de memleketlerindeki yakınlarını derinden sarstı. İki gün içinde iki canın aynı kaderi paylaşması, ilçede “iş güvenliği önlemleri yeterince alınıyor mu?” sorularını da beraberinde getirdi.

Vezirköprü’de yaşayan vatandaşlar, Akif Fak ve Selami Mert’in kayıplarının derin acısını yaşarken, cenaze törenlerine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.