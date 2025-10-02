Kulüp, özellikle dezavantajlı gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli amatör liglerde mücadele ediyor. Futbol takımı, şu anda Yozgat 1. Amatör Lig’de yer alıyor. Kulüp, gençlerin sporla tanışmasını sağlarken, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve gençlere disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandırmayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy, futbol okullarının ticari amaçlarla değil, çocukların hayallerini gerçekleştirecek şekilde yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Çeliksoy, semt kültürünün yeniden canlandırılması çağrısında bulunarak, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kulüp, daha fazla genci sporla buluşturmak ve altyapı olanaklarını geliştirmek amacıyla yerel işletmelerden, hayırseverlerden ve kurumlardan destek bekliyor. Sağlanacak sponsorluklarla yeni spor malzemeleri temin edilebilecek, ulaşım ve saha giderleri karşılanabilecek, gençlere daha kaliteli eğitim ve antrenman imkânı sunulabilecek ve sosyal etkinlikler ile turnuvalar düzenlenebilecek.

Başkan Çeliksoy, sponsorlara görünürlük ve toplumsal katkı sağlama fırsatı sunarken, Yozgat’ın gençlerine umut olma yolunda önemli bir adım atılabileceğini belirtti.

Kulüp ile iletişime geçerek sponsorluk hakkında bilgi alınabileceği ve gençlerin hayatına dokunulabileceği ifade edilirken, bir forma, bir top veya ulaşım desteğinin bir gencin hayatını değiştirebileceği vurgulandı.