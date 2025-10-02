AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan’ın içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, Gürcan yaralandı

Eskişehir’de, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan’ın içinde bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, Gürcan ise yaralandı. Kaza, Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi yakınlarında, kent merkezine yaklaşık 44 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ve şoförünün içerisinde bulunduğu araç, D200 karayolunda Ankara yönünden Eskişehir'e doğru seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin şoförü yaşamını yitirdi, Milletvekili Gürcan yaralandı.

Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anında Milletvekili Gürcan'ın arkasındaki araçta bulunan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldi. Albayrak'ın yanı sıra şehrin önemli isimleri de Milletvekili Gürcan'ın kaza geçirdiği haberini alır almaz hastaneye geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.