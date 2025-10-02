Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sakarya İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında sınıfları tek tek gezen Altınkaynak, öğrencilerle sohbet ederek onların günlük yaşamları ve eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Altınkaynak, çocuklarla keyifli ve interaktif bir ortam oluşturdu.

Altınkaynak, öğrencilerle birlikte “Ailem” dizisinin bir bölümünü izledi. Dizinin içerdiği değerler eğitimi mesajlarını öğrencilerle tartışan Altınkaynak, aile içi iletişimin önemi, sevgi, saygı ve sorumluluk gibi kavramları örneklerle anlattı.

Altınkaynak, öğrencilerin görüşlerini dinleyerek onlara aile kavramının yaşamlarındaki rolü ve önemi hakkında tavsiyelerde bulundu.

Ziyaret sırasında öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü ile birebir etkileşim fırsatı bulurken, Altınkaynak da eğitimciler ve okul yönetimi ile bir araya gelerek okulun eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin gelişimi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Altınkaynak, bu tür ziyaretlerin öğrencilerin değerler eğitimi ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.