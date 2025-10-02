Etkinlikte Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) yönetimi, üniversitenin İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, gençlere Erasmus+ ESC ve DiscoverEU programları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Almanya, Çekya, Fas, Fransa, Hollanda ve İngiltere’den gelen ESC gönüllüleri ise kendi gönüllülük deneyimlerini paylaşarak öğrenciler için ilham kaynağı oldu.

Toplantının gerçekleşmesine katkı sağlayan Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür edildi.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, etkinlikle gençlerin uluslararası fırsatlara erişimini desteklemekten ve onların yolculuklarına ışık tutmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.