İl Müdürü Hopur ve Kayaalp, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerle sohbet ederek, sorularını yanıtladı ve gençleri spora yönelmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ardından Yerköy Gençlik Merkezi ve İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan güreş kursunu ziyaret eden ikili, kursa katılan öğrencilere eşofman takımı hediye etti.

Ziyaret sırasında Kayaalp, genç sporculara kendi deneyimlerinden örnekler vererek, azim ve disiplinin başarıdaki önemini vurguladı.

İl Müdürü Hopur da gençlerin spor yoluyla kendilerini geliştirmelerinin önemine dikkat çekti.