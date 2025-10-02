Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Boğazlıyan, Yenifakılı, Şefaatli, Yerköy, Çandır, Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerinde gerçekleştirilen ilçe kongrelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Başkan Yaşar, kongrelerde güven tazeleyen ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini iletti.

Boğazlıyan’da gerçekleştirilen kongrede yeni seçilen Başkan Mert Ertekin ve yönetimine de çalışmalarında başarılar dileyen Yaşar, partinin demokratik işleyişi ve gençleşen kadrolarıyla daha güçlü bir sürece girdiğini vurguladı.

Kongre sürecinde emeği geçen tüm partililere ve vatandaşlara teşekkür eden Yaşar, “Yeni sürecin partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Kongrelerimiz, partimizin yereldeki çalışmalarını güçlendirecek ve halkımızla daha yakın temas kurmamızı sağlayacak bir adım oldu” ifadelerini kullandı.

Yaşar, ilçe kongrelerinin, partinin demokratik katılım anlayışı ve birlik-beraberlik ruhunu pekiştiren önemli bir etkinlik olduğunu da belirtti.