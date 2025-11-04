Türkiye Barolar Birliği (TBB), 2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni açıkladı. Yeni tarife, 3 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBB tarafından belirlenen yeni tarifeye göre, avukatlık hizmetlerine ilişkin maktu ücretlerde ortalama yüzde 36,15 oranında artış yapıldı. Ayrıca nispî ücret tarifesine yüzde 13’lük yeni bir dilim eklendi. Böylece avukatların dava türlerine göre alacakları asgari ücretlerde önemli bir güncelleme gerçekleştirildi.

Yeni tarifede yer alan düzenlemelere göre, Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda asgari ücret 45 bin lira oldu. Sulh Hukuk Mahkemelerinde bu rakam 30 bin lira olarak belirlendi. Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar için avukatlık ücreti 22 bin 500 liraya yükseltildi.

İcra dairelerinde yapılan takiplerde avukatlık ücreti 9 bin lira olurken, tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bu tutar 20 bin liraya çıkarıldı. Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda asgari ücret 65 bin lira olarak açıklandı.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde duruşmasız davalar için avukatlık ücreti 30 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca anonim şirketlerde sözleşmeli avukatlara ödenecek ücret 45 bin lira, yapı kooperatiflerinde görev yapan avukatlar için ise 27 bin lira olarak güncellendi.

Tarifenin üçüncü kısmında yer alan ve konusu para olan ya da para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücretler de artırıldı. Bu kapsamda, mali göstergeler dikkate alınarak söz konusu ücretlerde yarı oranında artış yapıldığı bildirildi.

Türkiye Barolar Birliği yetkilileri, yeni düzenlemenin avukatların emeğini korumak, mesleğin ekonomik değerini güncel tutmak ve hukuki hizmetlerin kalitesini yükseltmek amacıyla hazırlandığını ifade etti.

Yürürlüğe giren yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2025-2026 döneminde ülke genelindeki tüm avukatlık hizmetlerinde geçerli olacak.