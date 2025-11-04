Cenk Eyüboğlu, ülkemizin köklü özel eğitim kurumlarından birinin yönetim kurulu başkanı olarak bilinen başarılı bir iş insanıdır. Eğitim sektöründe uzun yıllardır aktif olarak görev yapan Eyüboğlu, yenilikçi vizyonu ve liderlik yönüyle tanınıyor.

Ne İş Yapıyor

İş dünyasında eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Cenk Eyüboğlu, aynı zamanda çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktadır. Yönetici kimliğiyle sektörde saygın bir konumda bulunan Eyüboğlu, önde gelen iş insanları arasında gösterilmektedir.

Neden Gündeme Geldi

Cenk Eyüboğlu, son günlerde Buse Terim ile yaşadığı aşk iddiaları nedeniyle magazin basınının odağında. 2019 yılında Dinçkök Ailesi’nden Alize Dinçkök ile 12 yıllık evliliğini sonlandıran Eyüboğlu, uzun süredir özel hayatını medyadan uzak sürdürüyordu.

Yaklaşık altı yıl aradan sonra ilk kez bir ilişki haberiyle gündeme gelen Eyüboğlu’nun, Buse Terim ile beraberliği sosyal çevrede ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.