Gürkan Emecen Kimdir?

1993 yılında Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde doğan Gürkan Emecen, Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. “Endüstri 5.0’da Lityum Batarya Üretiminin ISO 9001:2015 Standartlarıyla Bütünleştirilmesi” konulu teziyle yüksek lisansını tamamlayan Emecen, eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi programında devam etmektedir.

Son dönemde ismi Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile birlikte anılan Gürkan Emecen, eğitim geçmişi, yürüttüğü projeler ve sivil toplum çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle genç yaşına rağmen hem mühendislik alanındaki akademik başarıları hem de sosyal sorumluluk faaliyetleriyle öne çıkan Emecen, kısa sürede geniş bir kesim tarafından merak edilmeye başlandı. Kamuoyunda “Gürkan Emecen kimdir, nereli, ne iş yapıyor?” soruları yoğun biçimde araştırılırken, genç yöneticinin kariyerinde öne çıkan ayrıntılar netleşti.

Gürkan Emecen Ne Mezunu?

Ayrıca halen Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine devam etmektedir. Akademik araştırmalarında inovasyon, sürdürülebilir üretim ve teknoloji entegrasyonu gibi alanlara odaklanan Emecen, aynı zamanda İngilizceyi ileri düzeyde bilmektedir.

Gürkan Emecen’in Kariyeri ve TÜGVA’daki Görevleri

Profesyonel yaşamına savunma sanayinde üretim planlama mühendisi olarak başlayan Gürkan Emecen, bu süreçte elektrikli araç üretimi ve lityum batarya teknolojileri üzerine projelerde görev aldı. Bu çalışmaları sayesinde TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları tarafından çeşitli ödüller kazandı.

Sivil toplum alanında da aktif bir rol üstlenen Emecen, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) üyeliğiyle başladığı gönüllü çalışmalarını, TÜGVA Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve İnovasyon ve Girişimcilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevleriyle sürdürdü. Hâlihazırda TÜGVA Lise Koordinatörü olarak görev yapan Gürkan Emecen, gençlerin teknoloji, girişimcilik ve yenilikçi düşünce alanlarında gelişimini destekleyen projelerde aktif rol almaktadır.