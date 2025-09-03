Yozgat Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünde görevli polisler, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, eğitim ve güvenlik alanında yürütülen iş birliği konuları ele alınırken, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmalarına yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde duruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, nazik ziyaretlerinden dolayı Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü personeline teşekkür ederek, eğitimde güvenlik ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine dikkati çekti.