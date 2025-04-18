15 Ocak 1995 doğumlu olan Çetin'in ailesi Diyarbakır kökenli. İstanbul’da üniversite eğitimini tamamlayan genç oyuncu, sahneyle ilk kez üniversite yıllarında tiyatro kulüpleri aracılığıyla tanıştı.

Çetin, profesyonel oyunculuk kariyerine Kanal 7 ekranlarında yayınlanan “Kan Çiçekleri” dizisiyle başladı. Dizide Ayten Karabey karakterini canlandırarak televizyon dünyasında ilk büyük çıkışını yaptı. Aynı yıl içerisinde “Hicran” ve “Aşk ve Umut” dizilerinde de yer aldı.

2024 yılında vizyona giren korku türündeki “Enasar: Sirayet-i Cin” filminde Simge karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çetin, bu yapımla sinema kariyerine adım attı. Film, Enes Hakan Tokyay’ın yönetmenliğinde çekilirken, senaryosu Koray Yeltekin imzası taşıyor. Genç oyuncunun filmdeki performansı eleştirmenler tarafından olumlu karşılandı.

Televizyon projelerinin yanı sıra sosyal medyada da aktif olan Yağmur Bircan Çetin, özellikle Instagram ve TikTok platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip. Güzellik, cilt bakımı ve yaşam tarzı konularında ürettiği içeriklerle dikkat çeken Çetin, samimi anlatımıyla genç izleyiciler arasında popülerlik kazandı.

Kariyerine hem oyunculuk hem de dijital içerik üretimi alanında devam eden Çetin’in, önümüzdeki dönemde televizyon ve dijital platformlarda yeni projelerle izleyiciyle buluşması bekleniyor.