Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı için belirlenen ortalama ödeme tutarının çocuk başına 7 bin 94 lira olduğunu duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin çocuklarına yönelik sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında Nisan ayı ödemelerinin 22 Nisan Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu kapsamda, toplam 1 milyar 231 milyon liralık ödeme yapılacak.

Bakan Göktaş, yapılan yardımın çocukların eğitim hayatlarının aksamadan sürdürülmesini hedeflediğini belirterek, SED hizmetinin aile odaklı sosyal hizmet politikalarının önemli bir ayağını oluşturduğunu ifade etti. SED yardımı, devlet koruması altına alınmaksızın çocukların aileleri yanında sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak amacıyla düzenli olarak veriliyor.

ORTALAMA ÖDEME TUTARI 7 BİN 94 TL’YE YÜKSELDİ

2025 yılı Ocak ayında yapılan memur maaş katsayısındaki güncellemenin ardından SED kapsamındaki ödemeler de yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda, Nisan ayında yapılacak ödemelerde hak sahiplerinin hesaplarına çocuk başına ortalama 7 bin 94 lira yatırılacak. Söz konusu artışla birlikte destekten yararlanan ailelerin eğitim ve bakım masraflarını karşılama konusunda rahatlaması hedefleniyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET VEYA İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN YAPILABİLECEK

SED yardımı almak isteyen vatandaşların başvurularını, ikamet ettikleri il veya ilçede bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen yapabilecekleri gibi, e-Devlet Kapısı üzerinden çevrim içi olarak da iletebilecekleri bildirildi.

DESTEK ŞARTLARI: KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, SED desteğinden yararlanabilmek için ailenin gelir düzeyinin, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesi gerekiyor. Bu durum, sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan sosyal inceleme raporları ile tespit ediliyor.

Destekten yararlanacak çocukların, okul öncesi, ilkokul, ortaokul veya lise gibi örgün eğitim kurumlarında aktif olarak öğrenim görüyor olmaları gerekiyor. Ayrıca aşağıdaki koşulları taşıyan çocuklar da destek kapsamında değerlendirilebiliyor:

Annesi, babası veya her ikisi vefat etmiş çocuklar,

Ebeveyni ağır hasta ya da engelli olan çocuklar,

Aile birliğinin korunması amacıyla desteklenmesi gereken çocuklar,

Ekonomik nedenlerle korunmaya muhtaç hale gelmiş çocuklar,

Afet, yangın gibi olağanüstü durumlarda mağdur olan çocuklar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SED uygulamasının temel amacının, ekonomik zorluklar nedeniyle çocukların eğitim hayatından kopmamasını sağlamak ve ailelerin yanında güvenli bir ortamda büyümelerine destek olmak olduğunu vurguladı. SED yardımı ile hem aile bütünlüğünün korunması hem de sosyal risklerin azaltılması hedefleniyor.