DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp krizi sonrası kamuoyunda adı gündeme gelen Halide Tülay Demirsöz, özel yaşamına dair merak edilen isimlerden biri oldu.

Demirsöz, özellikle Önder ile yaptığı evlilik ve bu evlilikten dünyaya gelen kızları Ceren Önder ile tanınıyor.

Halide Tülay Demirsöz hakkında kamuya açık kaynaklarda sınırlı bilgi yer alıyor. 1991 yılında Sırrı Süreyya Önder ile evlenen Demirsöz’ün bu birlikteliği kısa sürdü. Çiftin evliliğinden bir kız çocukları oldu. Ceren Önder adını verdikleri kızları ile birlikte kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen Demirsöz’ün yaşı, eğitim durumu ve mesleki yaşamına dair detaylar ise bilinmiyor.

Güncel gelişmelerin ardından tekrar gündeme gelen Halide Tülay Demirsöz, özellikle kişisel hayatı ve ailesiyle ilgili merak edilen konular arasında yer alıyor.