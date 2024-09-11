İş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Kemal Çağlar Temel ile ilgili Alaattin Çakıcı açıklama yaptı. İşte detaylar…

İstanbul Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Olay, saat 11.00 sıralarında Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle iş yerine gelen Temel, kendisini bekleyen maskeli bir saldırgan tarafından tabancayla vuruldu. Temel başından vurularak olay yerinde hayatını kaybederken, 4-5 el ateş eden saldırganın kaçtığı bildirildi.

Olayın ardından yapılan incelemelerde, Kemal Çağlar Temel'in organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile yakın olduğu ortaya çıktı. Çakıcı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak üzüntüsünü dile getirdi. Yaptığı açıklamada, “Bugün iş yerinin önünde öldürülen Kemal Çağlar TEMEL’in vefatına çok üzüldüm. Kendisini üç yıldan beri tanırım. Ziyaretime her zaman gelirdi. Benimle bir akrabalık bağı ve her hangi bir iş ilişkisi yoktu. Allah rahmet eylesin. Kamuoyuna saygılarımla” ifadelerini kullandı.

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

20 Ocak 1953 tarihinde Alaattin Çakıcı, Trabzon'un Fındıklı köyünde doğdu. Annesi Şakire, babası Ali Çakıcı'dır. 2 erkek ve 2 kız kardeşi olan Çakıcı’nın kardeşlerinin adları; Fahrettin, Gençağa, Gamze ve Leyla’dır. İstanbul'a babanın göç etmesiyle Kağıthane ilçesinin Gültepe semtine yerleşen aile, kahvehane işletmeye başladı.

Gençlik döneminde kısa süreli cezaevine giren Çakıcı, 1980 öncesinde babası Ali Çakıcı ve kardeşi Gençağa ile birlikte MHP Ülkü Ocakları'na katıldı. 1979 yılında bir saldırıya uğrayarak yaralanan Çakıcı, 1980 Askeri Darbesi sırasında tutuklandı. MHP ve ülkücü kuruluşlarla ilgili davada yargılanan Çakıcı, 1982'de serbest bırakıldı. 1987'de yurtdışına çıkmasına rağmen 10 gün içinde Türkiye'ye döndü.

Çakıcı, ASALA ile mücadele konusunda verilen teklifi kabul ederek, özel askeri eğitim aldı ve tim komutanı olarak görevlendirildi. 1990 Ekim'inde yaralama suçundan tutuklandı. Şubat 1995'te Dev-Sol lideri Dursun Karataş'ı öldüreceğini duyurdu.

1972'de Gönül Kurtuluş ile evlenen Çakıcı'nın Ali, Aytül ve Betül adlarında üç çocuğu oldu. Bu evlilikten sonra ünlü kabadayı Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç ile 20 Mayıs 1991'de evlendi, ancak 4 Kasım 1994'te boşandı. 20 Ocak 1995'te eski eşi Uğur Kılıç'ın ölümünden azmettirici olduğu gerekçesiyle 19 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Yurtdışında ABD, Belçika, İtalya, Güney Afrika, Brezilya, Singapur, Japonya ve Fransa'da dolaşan Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Fransa'nın Nice kentinde yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. Çakıcı, Kartal Cezaevi'ne 14 Aralık 1999'da konuldu. 29 Kasım 2002'de ise Çakıcı, serbest bırakıldı.

Karagümrük Baskını davasından 7 Nisan 2004'te 3 yıl 4 aylık hapis cezası alan Çakıcı, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası 14 Temmuz 2004'te Avusturya'nın Graz kentinde yakalandı. 5 Ekim 2004'te Viyana Eyalet Mahkemesi tarafından Türkiye'ye iade edildi ve Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne konuldu. 15 Temmuz 2016'da Bolu F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Çakıcı, Mart 2017'de Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne transfer edildi. 30 Mart 2017'de Bolu F Tipi Cezaevi'nde 10 ay hapis cezası aldı.