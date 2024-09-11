Cennetten Kovulan Peygamber Kimdir

Cennetten kovulan ilk insan ve peygamber, İslam inancına göre Hz. Adem’dir. Allah’ın (cc) yarattığı ilk insan olmasının yanı sıra, Kur'an’da birçok ayette adı geçen Hz. Adem, aynı zamanda ilk peygamber olarak da bilinir. Hz. Adem’in cennetten dünyaya gönderilme hikayesi, insanlığın yaratılışı ve şeytan ile olan mücadeleyi de kapsayan önemli bir olaydır.

HZ. ADEM'İN YARATILIŞI VE ŞEYTAN’IN İSYANI

Hz. Adem’i yarattıktan sonra Allah (cc), meleklerden ona secde etmelerini istemiştir. Bütün melekler bu emre uyarak Hz. Adem’e secde ederken, şeytan kibirlenerek bu emri reddetmiştir. Bu isyanı sonucu Allah’ın huzurundan kovulan şeytan, insanları doğru yoldan saptırmak için yemin etmiştir. Böylece insan ve şeytan arasındaki düşmanlık başlamıştır.

CENNETTEN DÜNYAYA GÖNDERİLİŞ

Hz. Adem ve eşi Hz. Havva, Allah’ın emriyle cennette yaşamaktaydı. Ancak Allah’ın kendilerine yasakladığı meyveyi yemeleri sonucunda ikisi de cennetten kovularak dünyaya gönderildi. Dünyaya indikten sonra uzun bir süre birbirlerinden ayrı kalan Hz. Adem ve Hz. Havva, Allah’a tövbe ederek sonunda bir araya gelmiştir.

HZ. ADEM'İN ÖMRÜ VE İLK CİNAYET

İslam kaynaklarında Hz. Adem’in yaklaşık bin yıl yaşadığı rivayet edilir. Hz. Adem’in iki oğlu, Habil ve Kabil arasında yaşanan kıskançlık, tarihteki ilk cinayetle sonuçlanmıştır. Kabil, kardeşi Habil’i kıskanarak onu öldürmüş, bu olay da insanlık tarihindeki ilk cinayet olarak kayıtlara geçmiştir. Hz. Habil’in ölümünden sonra Hz. Şit dünyaya gelmiş ve Hz. Adem, ölümünden önce bütün bilgisini oğlu Şit’e öğretmiştir.