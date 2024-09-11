Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaşayan Ömer Eker, bahçesinde çalıştığı sırada hiç görmediği 3 hayvan dikkatini çekti. Hemen cep telefonu sarılan Eker, o anları görüntüledi.

Nesli tükenme riski yüksek türler arasında kırmızı listede yer alan 3 Alaca Sansar'ı görüntüleyen Eker, şaşkınlığını gizleyemedi. Hayvanların görünümünün sevimli olduğunu ancak savunmaya geçtiğinde ürkütücü sesler çıkardığını belirten Eker, eve dönüp araştırma yaptığında hayvanların nesli tükenmekte olan Alaca Sansar olduğunu öğrendi.

ÜÇÜNÜ BİR ARADA GÖRÜNTÜLEDİ

Bahçesinde çalıştığı sırada hayvanlarla karşılaştığını ve görüntülediğini söyleyen emekli öğretmen Ömer Eker, “Bahçemde çalışırken 3 tane değişik türde hayvan gördüm ve hemen cep telefonumu çıkardım çekim yapmaya başladım. Çok ilginçti, sansara benziyordu. Çekim yaptıktan sonra araştırdım, nesli tükenmekte olan Alaca Sansar olduğunu gördüm. Bu bölgede ilk defa ben görüntüledim. Hatta beslemek için de 3 tane yumurta götürdüm, yakınlarına bıraktım ama yumurtaları yememişlerdi. Çok sevindim, mutlu da oldum, bahçemde böyle hayvanları gördüğüm için. Türkiye'de de nesli tükenmekte olan hayvanları görüntülediğim için güzel bir keşif yaptığımı düşünüyorum. Ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvanlarımızı koruyalım, zarar vermeyelim” dedi.