Güzel çağımızda ilmin eşiği
Bilimin temeli fikrin beşiği
Nur saçar her yana irfan ışığı
İnsanlığın sesi öğretmenlerim
Yaşlısı genciyle tüm hepinize
Atadan emanet bu gençlik size
İlmin çığırını açtınız bize
Yüz yaşa gelesi öğretmenlerim
Yıllar sizi yorgun hale getirdi
Başınızda ak ak teller bitirdi
Sizlerden çok şeyler alıp götürdü
Hayatın çilesi öğretmenlerim
Meşakkat çektiniz nice zamanlar
Sizin halinizden anlayan anlar
Meclisi mepusan bütün bakanlar
Kadrini bilesi öğretmenlerim
Her sabah sınıfa neşeyle gelip
Akşama huzurla uykuya dalıp
Bir ömür boyunca hep mutlu olup
Yüzleri gülesi öğretmenlerim
Duygumuz sonsuzdur saygıdan yana
Sizin varlığınız can katar cana
Saygın babasınız hem kutsal ana
Eli öpülesi öğretmenlerim
Ben halkın aşığı İdris neferim
Sizin aranızda benimde yerim
Sevgi saygı bizden hürmet ederim
Vatanın kalesi öğretmenlerim