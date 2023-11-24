Güzel çağımızda ilmin eşiği
    Bilimin temeli fikrin beşiği
Nur saçar her yana irfan ışığı
İnsanlığın sesi öğretmenlerim

Yaşlısı genciyle tüm hepinize
Atadan emanet bu gençlik size
İlmin çığırını açtınız bize
Yüz yaşa gelesi öğretmenlerim

Yıllar sizi yorgun hale getirdi
    Başınızda ak ak teller bitirdi
    Sizlerden çok şeyler alıp götürdü
    Hayatın çilesi öğretmenlerim

    Meşakkat çektiniz nice zamanlar
    Sizin halinizden anlayan anlar    
    Meclisi mepusan bütün bakanlar
    Kadrini bilesi öğretmenlerim

    Her sabah sınıfa neşeyle gelip
    Akşama huzurla uykuya dalıp
    Bir ömür boyunca hep mutlu olup
    Yüzleri gülesi öğretmenlerim

    Duygumuz sonsuzdur saygıdan yana
    Sizin varlığınız can katar cana
Saygın babasınız hem kutsal ana
    Eli öpülesi öğretmenlerim

    Ben halkın aşığı İdris neferim
    Sizin aranızda benimde yerim
    Sevgi saygı bizden hürmet ederim
Vatanın kalesi öğretmenlerim