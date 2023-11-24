Güzel çağımızda ilmin eşiği

Bilimin temeli fikrin beşiği

Nur saçar her yana irfan ışığı

İnsanlığın sesi öğretmenlerim

Yaşlısı genciyle tüm hepinize

Atadan emanet bu gençlik size

İlmin çığırını açtınız bize

Yüz yaşa gelesi öğretmenlerim

Yıllar sizi yorgun hale getirdi

Başınızda ak ak teller bitirdi

Sizlerden çok şeyler alıp götürdü

Hayatın çilesi öğretmenlerim

Meşakkat çektiniz nice zamanlar

Sizin halinizden anlayan anlar

Meclisi mepusan bütün bakanlar

Kadrini bilesi öğretmenlerim

Her sabah sınıfa neşeyle gelip

Akşama huzurla uykuya dalıp

Bir ömür boyunca hep mutlu olup

Yüzleri gülesi öğretmenlerim

Duygumuz sonsuzdur saygıdan yana

Sizin varlığınız can katar cana

Saygın babasınız hem kutsal ana

Eli öpülesi öğretmenlerim

Ben halkın aşığı İdris neferim

Sizin aranızda benimde yerim

Sevgi saygı bizden hürmet ederim

Vatanın kalesi öğretmenlerim