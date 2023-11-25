Yazın yeşil kışın dumanlı dağlar

Dorukları dolu kar eksik olmaz

Yeşile boyanır bahçeler bağlar

Bülbül figan eder zar eksik olmaz

Garibi yoksulu hor görme sakın

Gözetle onları hele bir bakın

Dualar olmazsa kıyamet yakın

Gözle görülmeyen pir eksik olmaz

Yaradan kullara ışık tutuyor

Nice evliyalar şehit yatıyor

Yedi ülkeyi birbirine katıyor

Mertebesi gizli er eksik olmaz

Görevini doğru dürüst yaptıysan

Seni Yaradan’ın emrin tuttuysan

Âlim meclisinden ilim kaptıysan

Yazılır defterin kar eksik olmaz

Nizam terazisi elbet kurulur

Hesapların birer birer sorulur

Kaçış yoktur huzuruna varılır

Mahşer âleminde yer eksik olmaz

Âşık İdris Yaratana minnettir

Emrine uyanın yeri cennettir

Kulu dar olur ya Allah cömerttir

Hazinesi dolu sır eksik olmaz