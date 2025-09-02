Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, Milka markasına, fiyatlarına zam yapmasına rağmen ürünlerin gramajını azaltması nedeniyle 'tüketiciyi yanıltma' davası açtı.

Merkez, birçok tüketicinin Milka çikolatasını yıllardır alıştığı ambalajda satın aldığını ve görsel olarak değişmeyen çikolatayı satın alırken gramajın da değişmediğini varsaydığına dikkat çekerken, "Ancak tüketiciler aldatılıyor, çünkü 90 grama indirilen birçok Milka çeşidi için müşteri ya aynı parayı ödüyor ya da onu daha yüksek fiyata satın alıyor" açıklaması yaptı.

Yüzde 48 Zam Şoku

Milka, sene başında kakao fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek ürünlerine yüzde 48'e varan zamlar yapmış, kısa süre sonra birçok ürünün gramajını 100'den 90 grama düşürmüştü.

Ama bu durumun tüketiciyi yanılttığını belirten Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, şirkete dava açtı. Ürünün ambalajı değişmediği için tüketicinin yanıldığını belirten merkez, Milka çikolatalarındaki fark ancak yeni ürün ile eski ürün yan yana konup doğrudan karşılaştırılırsa fark edildiğini belirtirken,

Açık ve Net Değil

Milka'nın bunu, ambalaj ve tasarım aynıyken, yeni paketteki çikolatanın yaklaşık bir milimetre daha ince olmasıyla yaptığını kaydediyor.

Merkez, gramajdaki azalmaya dair paketler üzerinde açık ve net, kolayca görülebilir bir ibare olmadığını vurguladı.

Milka'nın üretici Mondelez firması ise suçlamaları reddederken her çikolatanın ağırlığını ürün ambalajında açıkça belirttikleri kaydetti.

Şirket, fiyat artışının kendileri için her zaman son çare olduğunu vurgulayarak, son aylardaki artışın tedarik zinciri ve ürün hammaddelerindeki artıştan kaynaklandığını belirtti.