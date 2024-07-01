Nermin Bezmen kim olduğu merak ediliyor. Peki, Nermin Bezmen kimdir? Detaylar haberimizde…

Nermin Bezmen, Türk yazar ve sanatçıdır. 1954 yılında Antalya'da doğan Bezmen, ilk eğitimini Maçka İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Atatürk Kız Lisesi'nde öğrenim gördü. Son sınıftayken AFS bursuyla Amerika'ya giden Bezmen, Türkiye'ye döndükten sonra Sultanahmet Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu'na kaydoldu ve 1974 yılında eğitimini tamamladı. 1975 yılında iş adamı Pamir Bezmen ile evlendi ve Pamira ile Cazım adında iki çocukları oldu.

Nermin Bezmen, yönetici sekreterliği ve Türk el sanatları gibi çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra yazarlık kariyerine yöneldi ve ilk romanını 1991 yılında yayımladı. Bezmen'in eserleri arasında özellikle dedesi Kurt Seyit'in hayatını konu alan "Kurt Seyt & Shura" büyük ilgi gördü. Roman, Kurt Seyit'in Rus Shura ile olan aşkını ve Bolşevik Devrimi öncesindeki yaşamını anlatırken, yazarın anneannesi Murka'dan dinlediği gerçek yaşam öykülerine dayanıyor.

Bezmen'in diğer eserleri arasında "Zihnimin Kanatları", "Mengene Göçmenleri", "Uyandıran Aşk", ve "Kırk Kırık Küp" gibi kitaplar bulunmaktadır. Ayrıca, Bezmen ailesinin hatıralarını derlediği "Bir Duayen'in Hatıratı: Fuad Bezmen" gibi eserler de mevcuttur.

2009 yılında ilk eşi Pamir Bezmen'in vefatından sonra, Bezmen 2015 yılında oyuncu Tolga Savacı ile ikinci kez evlendi. Nermin Bezmen, edebi çalışmalarıyla Türk edebiyatına önemli katkılar sağlamış bir yazardır.