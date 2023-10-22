Yeter gel sevdiğim canım yaktığın
Gün be gün sinemi delme nazlı yar
Şimşek gibi yüreğime aktığın
Perişan halime gülme nazlı yar

Neden ağlatırsın beni zarımdan
Gönül vazgeçer mi nazlı yârinden
Ne düşer hissene senin karından
Ayrılık ölümdür salma nazlı yar

Sazımın telinde derdim ağlıyor
Gözümde sevdanın koru çağlıyor
Bu acı bu hicran sinem dağlıyor
Kin ile garezle dolma nazlı yar

Ne yapsam dinmiyor içimde yara
Bakarım renklere gördüğüm kara
Umudum bitirip düşürme dara
Rüyamı gözümden silme nazlı yar

Yatarım gecenin olmaz sabahı 
Bülbülü ağlatır gönlümün ahı
Ayrılık devirir sultanı şahı
Ok değdi sineme bilme nazlı yar

Bu hüzün çığlığı kaleme düşen
Zehirden lokmadır aşımda pişen
Benim derdime mi senin bu neşen
Vurup yerden yere çalma nazlı yar

Ne sevdalar geldi sende tükendi
Aman vermedi ki yollar tıkandı
Söndü nefeslerim beden yıkandı
Yaşarken canımı alma nazlı yar

Âşık İdris gözün çağladı durdu
Bu ayrılık seni yordukça yordu
Kurşun kar etmez ki hasretin vurdu
Gayri mezarıma gelme nazlı yar