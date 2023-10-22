Yeter gel sevdiğim canım yaktığın
Gün be gün sinemi delme nazlı yar
Şimşek gibi yüreğime aktığın
Perişan halime gülme nazlı yar
Neden ağlatırsın beni zarımdan
Gönül vazgeçer mi nazlı yârinden
Ne düşer hissene senin karından
Ayrılık ölümdür salma nazlı yar
Sazımın telinde derdim ağlıyor
Gözümde sevdanın koru çağlıyor
Bu acı bu hicran sinem dağlıyor
Kin ile garezle dolma nazlı yar
Ne yapsam dinmiyor içimde yara
Bakarım renklere gördüğüm kara
Umudum bitirip düşürme dara
Rüyamı gözümden silme nazlı yar
Yatarım gecenin olmaz sabahı
Bülbülü ağlatır gönlümün ahı
Ayrılık devirir sultanı şahı
Ok değdi sineme bilme nazlı yar
Bu hüzün çığlığı kaleme düşen
Zehirden lokmadır aşımda pişen
Benim derdime mi senin bu neşen
Vurup yerden yere çalma nazlı yar
Ne sevdalar geldi sende tükendi
Aman vermedi ki yollar tıkandı
Söndü nefeslerim beden yıkandı
Yaşarken canımı alma nazlı yar
Âşık İdris gözün çağladı durdu
Bu ayrılık seni yordukça yordu
Kurşun kar etmez ki hasretin vurdu
Gayri mezarıma gelme nazlı yar