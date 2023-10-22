Yeter gel sevdiğim canım yaktığın

Gün be gün sinemi delme nazlı yar

Şimşek gibi yüreğime aktığın

Perişan halime gülme nazlı yar

Neden ağlatırsın beni zarımdan

Gönül vazgeçer mi nazlı yârinden

Ne düşer hissene senin karından

Ayrılık ölümdür salma nazlı yar

Sazımın telinde derdim ağlıyor

Gözümde sevdanın koru çağlıyor

Bu acı bu hicran sinem dağlıyor

Kin ile garezle dolma nazlı yar

Ne yapsam dinmiyor içimde yara

Bakarım renklere gördüğüm kara

Umudum bitirip düşürme dara

Rüyamı gözümden silme nazlı yar

Yatarım gecenin olmaz sabahı

Bülbülü ağlatır gönlümün ahı

Ayrılık devirir sultanı şahı

Ok değdi sineme bilme nazlı yar

Bu hüzün çığlığı kaleme düşen

Zehirden lokmadır aşımda pişen

Benim derdime mi senin bu neşen

Vurup yerden yere çalma nazlı yar

Ne sevdalar geldi sende tükendi

Aman vermedi ki yollar tıkandı

Söndü nefeslerim beden yıkandı

Yaşarken canımı alma nazlı yar

Âşık İdris gözün çağladı durdu

Bu ayrılık seni yordukça yordu

Kurşun kar etmez ki hasretin vurdu

Gayri mezarıma gelme nazlı yar