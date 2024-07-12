Türkiye'nin önde gelen akaryakıt şirketlerinden Zeren Group, Altınbaş Petrolü geçtiğimiz aylarda bünyesine katmıştı. Yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt şirketinin sahipleri ise merak ediliyor. Peki Zeren Group Yatırım Holding'in sahipleri kimdir?

Türkiye Petrolleri'nin yeni sahibi olarak dikkatleri üzerine çeken Zeren Group'un sahibi Mustafa Yiğit Zeren, son dönemde ekonomi ve iş dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

MUSTAFA YİĞİT ZEREN KİMDİR?

Mustafa Yiğit Zeren, iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Zeren Group'un sahibi ve CEO'sudur. 22 Ekim 1991 tarihinde Mersin'de doğan Zeren, eğitim hayatına Mersin'de başlamış ve lise eğitimini Mersin Fen Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini İstanbul'daki Sabancı Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümü'nde başarıyla tamamlayan Zeren, daha sonra ekonomi alanında yüksek lisansını dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan The London School of Economics'te tamamlamıştır.

İngiltere'de çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yaparak iş hayatına adım atan Zeren, babası Rıdvan Zeren'in kurduğu Zeren MM'e 2015 yılında Türkiye'ye dönerek katılmıştır. Uluslararası mali müşavirlik ruhsatı olan ACCA'ya sahip olan Zeren, Türkiye'deki görevini Zeren MM Türkiye'de Yönetici Ortak olarak sürdürmektedir, aynı zamanda İngiltere'deki deneyimlerini Zeren MM UK'te kullanmaktadır.

Zeren, Zeren Group'ta 2018 yılına kadar Baş Finans Müdürü (CFO) olarak görev yaptıktan sonra, 2018'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) olarak liderlik etmektedir. Zeren Group, Türkiye, İngiltere ve Karadağ başta olmak üzere dünya genelinde birçok önemli projeyi başarıyla yürütmektedir.

2019 yılında Türkiye Marka Ödülleri tarafından "Yılın CEO'su" seçilen Zeren, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermektedir ve TÜSİAD, DEİK, TABA Am-Cham gibi önemli kurumlar ve sivil toplum örgütlerinde aktif rol almaktadır.

İyi derecede İngilizce ve İspanyolca, orta düzeyde Rusça bilen Zeren, aynı zamanda spor ve kişisel gelişim konularına ilgi duymakta ve profesyonel tenis lisansına sahiptir. Mustafa Yiğit Zeren, iş hayatında ve toplumda pozitif bir etki yaratmayı hedeflemektedir.