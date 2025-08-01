Yerköy Belediyesi tarafından İskele Yaz Konserleri 9 Ağustos Cumartesi günü başlıyor.

15 Temmuz Meydanı’nda (İstasyon Meydanı) gerçekleştirilecek Yerköy İskele Yaz Konserleri kapsamında Murat Kekilli ve Aycan Öner sahne alacak.

Müzik, Enerji ve Coşku Yerköy’de Buluşuyor!

Belediye Başkanı Fatih Arslan, konuyla ilgili açıklamada vatandaşları düzenlenecek konser etkinliğine davet etti. Başkan Fatih Arslan, “Kıymetli hemşehrilerim, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da 15 Temmuz Meydanı’nda (İstasyon Meydanı) gerçekleştireceğimiz İskele Yaz Konserleri kapsamında Murat Kekilli ve Aycan Öner sizlerle buluşacak. Tüm halkımız davetlidir. Yerköy’ümüzde birlikte müziğin ve dostluğun en güzel akşamını yaşamaya bekliyoruz” dedi.