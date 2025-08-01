İŞKUR, işsiz vatandaşların mesleki deneyim kazanmasını sağlamak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla, program sayesinde katılımcılar hem iş tecrübesi ediniyor hem de günlük 850 TL’den, geleceğin mesleklerinde ise 1.100 TL’ye kadar ödeme alabiliyor.

Programa Katılmak İsteyen Kişilerin Şu Şartları Sağlaması Gerekiyor

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece akrabası ya da eşi olmamak

Emekli statüsünde bulunmamak

Programa başlamadan önceki bir yıl içinde aynı işyerinde sigortalı olmamış olmak

Aynı meslekte daha önce kurs veya program tamamlamamış olmak

Programdan men edilmemiş olmak

İŞKUR'un iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olmak

Program Süresi Sektöre Göre Değişiyor

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’nın süresi, sektörlere göre farklılık gösteriyor:

İmalat ve bilişim sektörleri: En fazla 6 ay

Diğer sektörler: En fazla 3 ay

18-29 yaş arası gençler için geleceğin meslekleri (siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama): En fazla 9 ay

Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler: En fazla 240 gün

Günlük 850 TL’den 1.100 TL’ye kadar destek.

Programa Katılanlara Fiilen Katıldıkları Gün Üzerinden Ödeme Yapılıyor:

İş arayanlar: 850,18 TL

Öğrenciler: 637,63 TL *İşsizlik ödeneği alanlar: 425,09 TL

Geleceğin mesleklerinde bu tutarlar artıyor:

İş arayanlar: 1.105,23 TL

Öğrenciler: 828,93 TL

İşsizlik ödeneği alanlar: 552,62 TL

Örneğin, günlük 850 TL ile 30 gün boyunca programa katılan bir kişi yaklaşık 25.500 TL gelir elde edebiliyor.

Kadınlara ve Meslek Lisesi Mezunlarına %30 Ek Destek

Meslek lisesi mezunları, kendi alanlarında katıldıkları programlarda %30 artırımlı ödeme alabiliyor.

Kadınlar ise "Her Meslekte Kadın Eli" projesi kapsamında belirlenen mesleklerde ek destekten yararlanabiliyor.

Başvurular Nasıl Yapılır?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’na başvurular şu yollarla yapılabiliyor:

İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri

İŞKUR E-Şube üzerinden çevrimiçi başvuru