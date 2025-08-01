Korkunç olayda, Şırnak’ta görev yapan bir polis memuru, yıllık izninde geldiği memleketinde eşi ve iki çocuğunu tabancayla öldürerek kendi yaşamına son verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Silah Sesleri Mahalleliyi Harekete Geçirdi

Komşuların sabah saatlerinde silah sesleri duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşi ve Çocuklarını Katletti, Ardından İntihar Etti

Ekipler olay yerine ulaştığında dairede dört kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, evde bulunan 35 yaşındaki polis memuru Coşkun S.’nin eşi Nazlı S. ile çocukları 2 yaşındaki Duru S. ve 7 yaşındaki Yağız S.’yi tabancayla vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Evde başka kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından dört kişilik ailenin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü.

Görev Yeri Şırnak Cizre’ydi

Coşkun S.’nin Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görevli bir polis memuru olduğu ve Şırnak’ın Cizre ilçesinde çalıştığı öğrenildi. Birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli’ye geldiği, ailesiyle birlikte kayınvalidesinin evinde kaldığı tespit edildi. Aile yakınlarının olay sonrası büyük şok yaşadığı ve sinir krizi geçiren bazı kişilere sağlık ekiplerince müdahale edildiği bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeni henüz belirlenemezken, polis memurunun psikolojik durumuna ilişkin incelemelerin de yürütüldüğü belirtildi.

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1731 Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.