Yapılan açıklamaya göre; güvenlikten psikolojiye, IT destekten sağlık personeline kadar birçok farklı alanda istihdam sağlanacak. Başvurular Yeşilay’ın resmi kariyer portalı üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

İstihdamda Yeni Dönem

Yeşilay, başvuru süreci tamamlandıktan sonra adaylara kısa sürede dönüş yaparak, uygun görülen kişileri mülakata çağırıyor. Adaylar, pozisyona uygunluk durumlarına göre değerlendirilip işe alım süreci hızlıca tamamlanıyor.

İşte Alım Yapılacak Bazı Kadrolar ve Aranan Nitelikler:

Güvenlik Görevlisi (Kayseri)

– En az lise mezunu

– Güvenlik sertifikasına sahip

– Microsoft Office programlarını kullanabilen

– Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak

– Kayseri’de ikamet şartı

Klinik Psikolog (Kayseri)

– Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunu

– En az 3 yıl deneyim

– BDT, aile terapisi vb. alanlarda eğitim almış olmak tercih sebebi

– İngilizce bilgisi ve yerel dillere hakimiyet avantaj

– Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış

Psikiyatri Uzmanı (Kayseri)

– Tıp Fakültesi ve Psikiyatri uzmanlığı mezunu

– Tercihen bağımlılık alanında deneyim sahibi

– Microsoft Office bilgisi

– Kayseri’de ikamet edebilecek durumda olmak

– En az 5 yıl iş deneyimi

Sistem Destek Uzmanı

– Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

– IT donanım ve network tecrübesi (en az 3 yıl)

– O365, Active Directory, antivirüs sistemleri bilgisi

– Seyahat engeli bulunmayan, aktif araç kullanabilen

Bahçıvan (Kayseri)

– Lise mezunu

– Bahçıvanlık veya peyzaj belgelerine sahip

– En az 5 yıl deneyimli

– Bitki yetiştiriciliği ve danışmanlık yapabilecek bilgi düzeyine sahip

Sosyal Hizmet Uzmanı (Dönemsel/Kadrolu – Kayseri, Batman, Hakkari)

– Sosyal Hizmet lisans mezunu

– En az 3 yıl deneyimli

– MS Office bilgisi

– İletişim becerileri güçlü, gelişime açık

Hareketli Grafik Tasarım Kıdemli Uzmanı (İstanbul)

– Grafik tasarım mezunu

– En az 6 yıl sektör deneyimi

– After Effects, Premiere Pro, Photoshop bilgisi

– Ofis ortamında aktif çalışma koşulu (hibrit yok)

İşletme Tesis Sorumlusu (Kayseri ve Kütahya)

– Ön lisans veya lisans mezunu

– Pastane/Kafe/Restoran yönetimi deneyimi

– Stok takibi, vardiyalı çalışma bilgisi

– E-ticaret, Excel ve tercihen Menulux bilgisi

Aşçı (Kayseri)

– Gastronomi veya Aşçılık eğitimi

– En az 5 yıl tecrübeli

– Sertifikalı ve uygulamalı eğitim verebilecek düzeyde bilgi

– Erkek adaylar için askerlik şartı

Uluslararası İş Birlikleri Uzmanı (İstanbul)

– Uluslararası ilişkiler veya sosyal bilimler mezunu

– En az 3 yıl uluslararası kuruluş tecrübesi

– İngilizceye ileri düzeyde hâkimiyet (zorunlu)

– Dijital işbirliği araçlarına aşinalık

Network Yönetimi Kıdemli Uzmanı

– Mühendislik bölümlerinden mezun

– Firewall, VPN, SD-WAN, TCP/IP konularında uzmanlık

– Büyük ölçekli network altyapı deneyimi

– İngilizce bilgisi

– Proje yönetimi yetkinliği

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Müdürü (Genel)

– Klinik Psikoloji yüksek lisans ve Sosyal Hizmet lisans mezunu

– 10 yıl üstü deneyim

– Yönetim ve ekip liderliği deneyimi

– MS Office bilgisi, seyahat engeli bulunmamak

Hemşire (Kayseri)

– Sağlık Meslek Lisesi/Lisans mezunu

– En az 5 yıl deneyim

– Tercihen psikiyatri alanında tecrübeli

– Bilgisayar bilgisi ve İngilizce tercih sebebi

Mekanik Bakım Yetkilisi (Kayseri)

– İklimlendirme ve sıhhi tesisat eğitimi almış

– En az 5 yıl deneyimli

– Tercihen Autocad ve MYK belgelerine sahip

Rehabilitasyon Merkezi Mesul Müdürü (Diyarbakır)

– Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunu

– Bağımlılık ve travma konularında deneyimli

– İleri düzey İngilizce bilgisi

– Ekip yönetim yetkinliği

Dönemsel Klinik Psikolog

– Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunu

– 3 yıl ve üzeri psikoterapi deneyimi

– İngilizce bilgisi tercih sebebi

– BDT eğitimi ve danışan memnuniyetine odaklılık

Muhasebe Müdür Yardımcısı (İstanbul)

– İşletme, iktisat, maliye bölümlerinden mezun

– En az 8 yıl muhasebe deneyimi

– Dernekler muhasebesi bilgisi ve SMMM belgesi tercih sebebi

– MS Excel yetkinliği

– İstanbul’da ikamet şartı

Başvuru Süreci

Yeşilay’ın açtığı pozisyonlara başvurular yalnızca internet üzerinden kabul edilecek. Adayların belirtilen kriterleri dikkatlice inceleyerek başvuru yapmaları, değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacaktır. Başvuru adresi ve detaylı bilgilere [Yeşilay Resmi Kariyer Sayfası](https://www.yesilay.org.tr) üzerinden ulaşılabiliyor.