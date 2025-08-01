Haziran verileri doğrultusunda kira artış oranı yüzde 43,23 seviyesinde gerçekleşmişti. TÜİK’in açıklayacağı yeni enflasyon rakamları, ağustos ayında hem konut hem de iş yeri kiralarındaki artışları doğrudan etkileyecek.

2025 Ağustos ayı kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi.

Netlik Kazanacak

Hem konut hem de iş yeri sahiplerinin yakından takip ettiği kira zamları, temmuz ayına ait enflasyon oranlarının duyurulmasıyla netlik kazanacak.

AA Finans'ın düzenlediği enflasyon beklenti anketine katılan 17 ekonomist, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,34 artmasını bekliyor.

Ekonomistler Tahminine Göre

Ekonomistlerin ortalama tahminine göre, haziran ayında yüzde 35,05 olarak açıklanan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 33,90 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Ankette, temmuz ayı enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında değişiyor.

Zam Gelecek Mi?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor.

1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE’ye endeksli hale geldi.

Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 43,23 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:

Hesaplama: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (artış miktarı)

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL