Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranlarının süresinin uzatıldığını duyurdu.

31 Temmuz 2025 tarihinde sona ermesi beklenen mevcut uygulama, 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu düzenleme, özellikle devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve bazı yatırım fonları gibi finansal araçlardan elde edilen gelirlerdeki stopaj oranlarını kapsıyor.

Yatırımcılar, yılsonuna kadar bu düşük vergi oranlarından yararlanmaya devam edecek.

Aralık Ayına Kadar Uzadı

2006 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile bazı yatırım araçlarından elde edilen gelirlerde stopaj oranı düşürülmüştü.

Ancak, 31 Temmuz 2025’te sona ermesi beklenen bu uygulamanın süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

Bu uzatma ile birlikte, devlet tahvili, Hazine bonoları, kira sertifikaları ve bazı yatırım fonları üzerinden elde edilen gelirlerde uygulanan düşük stopaj oranları, yatırımcılar için avantaj oluşturmaya devam edecek.

Yatırımcılara Fırsat İmkanı Doğdu

Bu düzenleme, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için önemli bir fırsat sağlıyor. Yatırımcılar, yıl sonuna kadar devlet tahvilleri, Hazine bonoları, borsa yatırım fonları ve konut finansmanı fonları gibi araçlardan elde ettikleri gelirlerde düşük vergi oranlarından faydalanabilecekler.

Stopaj Oranları Ne Kadar?

İlgili yatırım araçları için uygulanan stopaj oranları şu şekilde belirlenmiş durumda:

Devlet tahvili ve Hazine bonoları: Yüzde 10

Borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları: Yüzde 0

Kar payı gelirleri (bazı durumlarda): Yüzde 15

Yeni yayımlanan karar ile menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranlarının süresi, 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

2006 yılından bu yana yürürlükte olan bu düzenleme, yatırımcıların vergi avantajlarından faydalanmalarını sürdürecek.

Uzatılan bu uygulama, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için vergi avantajı sağlamaya devam edecek.