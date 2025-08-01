Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların yarından itibaren batı ve iç kesimlerde düşeceği duyuruldu.

Yetkililer, sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurgulayarak, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş olsa da, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek” dedi.

Hafta Sonu Ankara ve İstanbul Sağanak Yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik hafta sonu Ankara ve İstanbul’un sağanak yağışlı olacağını söyledi.

Çelik, yurt genelinde mevsim normallerinin altı ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini duyurdu.

Ankara’da gök gürültülü sağanak yağışın yer yer yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Dolu yağışları da görülebilir. Ankara’da sıcaklık 32-33 derecelere kadar inecek. İstanbul’da cumartesi ve pazar kısa süreli de olsa sağanak yağış görülecek. İstanbul’daki en yüksek sıcaklık da 30 derece civarında.

Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

Türkiye genelinde cumartesi ve pazar günleri birçok bölgede sağanak yağış ve yer yer dolu bekleniyor. Peki, bu meteorolojik uyarılardan Yozgat da nasibini alacak mı?

Yozgat’ta cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Gün içerisinde ara ara güneş yüzünü gösterse de yağış ihtimali oldukça düşük. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken, dolu riski ise beklenmiyor.

Fakat pazar günü için dikkat çeken bir tablo var. Meteoroloji verilerine göre, Yozgat genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Özellikle öğleden sonra etkili olması beklenen yağışlarla birlikte, bazı bölgelerde dolu riski de gündeme gelebilir. Her ne kadar resmi tahminlerde dolu ihtimali net olarak belirtilmese de, gök gürültülü sağanakların ani dolu yağışlarına dönüşebildiği geçmiş örneklerle biliniyor.

Yetkililer Uyardı

Uzmanlar, hafta sonu plan yapan vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor. Tarım ile uğraşan yurttaşların ürünlerini koruma altına alması, araç sahiplerinin ise mümkünse araçlarını kapalı alanlarda muhafaza etmesi gerektiği belirtiliyor. Açık alanlarda bulunan vatandaşların ise ani su birikintilerine karşı tedbirli olması isteniyor.

Özellikle pazar günü hava koşullarının ani değişim gösterebileceği uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge halkını günlük ve saatlik hava raporlarını takip etmeye davet etti.

Sıcaklık Değerleri Şöyle:

Cumartesi: En yüksek 26°C, en düşük 18°C

Pazar: En yüksek 29°C, en düşük 16°C

Meteoroloji: İstanbul dahil 21 ilde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 27 ilde 40 dereceyi aştı: Rekor 48,9’la Şırnak’ta. Ankara ve İzmir dahil sıcaklık 56 ilde 40 dereceyi aştı.