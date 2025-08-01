Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, marketlerde satışa sunulan ve her gün milyonlarca kişinin tükettiği içeceklerde kullanılan 'şekersiz' ifadesine yönelik yasağı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Üretici firmalar yeni düzenlemeyle birlikte kola, meyve suyu ya da limonata gibi ürünlerde 'şekersiz' ifadesini kullanamayacak. Düzenlemeye uymayan ürünlerin satışları yasaklanacak.

Şekersiz Yazılı İçecekler Satılamayacak

Tüketimi her geçen gün artan 'şekersiz' içeceklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir düzenleme geldi.

Bakanlık, geçtiğimiz aylarda Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmiş ve ister doğal ister yapay olsun, şeker ya da tatlandırıcı içeren gıda ürünlerinin, ‘şekersiz’ ibaresiyle satışa sunulmasını yasaklamıştı.

Aylar öncesinde yapılan tebliğe rağmen konuya ilişkin birçok firma ürünlerinde henüz değişikliğe gitmezken, marketlerde satışa sunulan içecekler için 'şekersiz' yasağı bugün itibarıyla devreye alındı.

Neden Yasaklandı?

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, tatlandırıcı veya hurma, agave, pekmez gibi doğal şeker içeren gıdaların ‘Şekersiz’ diye etiketlenmesi, tüketicinin yanılmasına neden olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandı. Bakanlık, daha önce yaptığı kamuoyu uyarısında, “Etiketlerdeki şekere ilişkin hatalı ve yanlış ifadelerin, obezite ve şeker hastaları ile kalori alımına dikkat eden gruplar başta olmak üzere tüketicileri yanılttığına” dikkat çekmişti.

Tatlandırıcı Bulunan İçeceklere de Yazılamayacak

Kalorisiz olmaları nedeniyle başta diyet yapanlar tarafından tercih edilen ve Türkiye'de her gün milyonlarca satış yapan ürünler, artık tatlandırıcı içerseler bile 'şekersiz' ifadesiyle satışa sunulamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, tatlandırıcı içeren ürünlerin etiketinde tüketicinin açıkça görebileceği şekilde, farklı renk ya da yazı stiliyle; ‘tatlandırıcı içerir’ yazılmasının zorunlu olduğunu hatırlatmıştı.