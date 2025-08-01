İlan, Resmî Gazete’de yayımlanırken, başvuru şartları ve sınav detayları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Genel Bilgiler Ve Başvuru Koşulları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, zabıt kâtibi alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak gerçekleştirilecek. Alımlar, adli ve idari yargı mercilerinde görevlendirilmek üzere yapılacak.

Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak.

15 Ağustos 2025 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 657 sayılı Kanun’un 40. maddesindeki yaş şartlarına uygun olmak.

Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 48/1-A/5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

2024 KPSS sınavında;

Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön lisans mezunları için KPSSP93,

Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Özel Şartlar: Mezuniyet Durumuna Göre İki Ayrı Kategori

1. Öncelikli Mezuniyet Kontenjanı (Hukuk ve Adalet Bölümleri):

Bu kontenjana başvuracak adaylardan beklenen nitelikler:

Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek liselerinin adalet alanı mezunu olmak.

Uygulamalı sınavda, Bakanlıkça önceden ilan edilen metinlerden kura ile seçilecek metni 3 dakika içinde, en az 90 kelimeyi yanlışsız ve tekrarsız yazmak.

Not: Uygulamada yazılan metinler, anlam bütünlüğü, yanlış ve eksik kelime sayısı dikkate alınarak değerlendirilecek. %25’in üzerinde hata yapan ya da 22 ve üzeri kelime atlayan adaylar başarısız sayılacak.

2. Genel Mezuniyet Kontenjanı (En az lise mezunu):

Bu kategorideki adaylardan beklenen kriterler:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Uygulamalı sınavda, yukarıdakiyle aynı esaslara göre en az 90 kelimeyi hatasız şekilde yazmak.

Her iki kategori için de sınavda F veya Q klavye tercihi serbest olup, değerlendirmede büyük-küçük harf ayrımı ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacak.

Başvuru Tarihi Ve Sınav Takvimi

Başvuru süreci ve sınav takvimi ile ilgili detaylar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmî internet sitesinde ilan edilecek. Uygulamalı sınav öncesinde adaylara verilecek metinler yine aynı platform üzerinden paylaşılacak.

Değerlendirme Ve Yerleştirme Süreci

Yazılı KPSS puanı ve uygulamalı sınav sonuçları birlikte değerlendirilerek nihai başarı sıralaması belirlenecek. Başarılı olan adaylar, Türkiye genelinde farklı adliyelerde zabıt kâtibi olarak görevlendirilecek.

Daha fazla bilgiye ve başvuru ekranına [Adalet Bakanlığı Resmî Web Sitesi](https://www.adalet.gov.tr/) üzerinden ulaşabilirsiniz.