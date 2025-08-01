Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları ve ürünlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla periyodik olarak güncellenen listeye, son yapılan testlerle birlikte yeni markalar eklendi.

Bakanlığın son kontrollerinde sağlığı tehlikeye atacak şekilde taklit ve tağşiş yapılan birçok ürün belirlendi. Bu ürün grupları arasında bitkisel ürünler, baharatlar, şarküteri ürünleri, yağlar, peynir ve bal markaları yer alıyor.

Şarküteri ürünlerinde dana salamda domuz eti tespiti edilirken, baharatlarda gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya maddelerine rastlandı. Et ürünlerinde ise kıymaya sakatat karıştırıldığı belirlendi.

Son yapılan testlerde, sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş veya taklit yapılan bitkisel ürünler, baharatlar, şarküteri ürünleri, yağlar, peynirler ve bal markaları ifşa edildi.

Bu uygulama ile vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi amaçlanıyor ve uygunsuz ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakanlık, denetimlerini sürdürerek yeni markaları ve ürünleri listeye eklemeye devam ediyor.

Denetimlerde Tespit Edilen Uygunsuzluklar

Dana salamda domuz eti tespit edildi.

Baharatta, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı belirlendi.

Kıymada sakatat kullanımı saptandı.

Güncel Taklit ve Tağşiş Listesi

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenmektedir. Vatandaşların bu listeyi takip ederek güvenilir gıdalara ulaşması büyük önem taşımaktadır.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

31.07.2025 BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BİFET DANA İSPANYOL SALAM (1545 GR) Domuz Eti Tespiti ÇAYIROVA KOCAELİ Et ve Et Ürünleri 31.07.2025 ALTINIŞIK KASAP-MUSTAFA SERKAN ALTINIŞIK - FERMENTE DANA SUCUK Tek Tırnaklı Eti Tespiti ÇEŞME İZMİR Et ve Et Ürünleri 31.07.2025 HAS KASABI-SÜLEYMAN YALÇIN - KEMİKLİ PARÇA ET (KUZU) Tek Tırnaklı Eti Tespiti SEYHAN ADANA Et ve Et Ürünleri 31.07.2025 MEHMET ASLAN TOZMAN - KIRMIZI ET (PARÇA) Tek Tırnaklı Eti Tespiti YÜREĞİR ADANA Et ve Et Ürünleri 31.07.2025 MEHMET BAYAR - KIRMIZI ET Tek Tırnaklı Eti Tespiti YÜREĞİR ADANA Et ve Et Ürünleri 31.07.2025 YUSUF CAN TOZMAN - KIRMIZI ET Tek Tırnaklı Eti Tespiti YÜREĞİR ADANA Et ve Et Ürünleri 31.07.2025 YILDIRIM GIDA BAHARAT-HAKKI YILDIRIM HAKKI YILDIRIM BAHARAT SUMAK Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti YENİMAHALLE ANKARA Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar 31.07.2025 ALP+HA BİTKİSEL ÜRÜNLER-FERHAT TÜRK ALPF+FARMA BİTKİSEL ÜRÜNLER EPİMEDYUMLU GİNSENGLİ BİTKİSEL KARIŞIMLI MACUN İlaç Etken Maddesi Tespiti BAHÇELİEVLER İSTANBUL Bitkisel Macun vb. Ürünler 31.07.2025 ÇEREZ DERYASI - DENİZ BOZKURT MPLUS EPİMEDİUMLU BİTKİSEL MACUN İlaç Etken Maddesi Tespiti DATÇA MUĞLA Bitkisel Macun vb. Ürünler 31.07.2025 BALSARAYI GIDA İMALAT VE TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BALSARAYI AŞK ATEŞİ KARIŞIK BİTKİ MACUNU (230 GR) İlaç Etken Maddesi Tespiti DERİNCE KOCAELİ Bitkisel Macun vb. Ürünler