Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları ve ürünlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla periyodik olarak güncellenen listeye, son yapılan testlerle birlikte yeni markalar eklendi.

Bakanlığın son kontrollerinde sağlığı tehlikeye atacak şekilde taklit ve tağşiş yapılan birçok ürün belirlendi. Bu ürün grupları arasında bitkisel ürünler, baharatlar, şarküteri ürünleri, yağlar, peynir ve bal markaları yer alıyor.

Şarküteri ürünlerinde dana salamda domuz eti tespiti edilirken, baharatlarda gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya maddelerine rastlandı. Et ürünlerinde ise kıymaya sakatat karıştırıldığı belirlendi.

Son yapılan testlerde, sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş veya taklit yapılan bitkisel ürünler, baharatlar, şarküteri ürünleri, yağlar, peynirler ve bal markaları ifşa edildi.

Bu uygulama ile vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi amaçlanıyor ve uygunsuz ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakanlık, denetimlerini sürdürerek yeni markaları ve ürünleri listeye eklemeye devam ediyor.

Tarım Orman Bakanlığı

Denetimlerde Tespit Edilen Uygunsuzluklar

Dana salamda domuz eti tespit edildi.

Kademeli elektrik tarifesi: Artık iki kerede ödenebilecek
Kademeli elektrik tarifesi: Artık iki kerede ödenebilecek
İçeriği Görüntüle

Baharatta, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı belirlendi.

Kıymada sakatat kullanımı saptandı.

Güncel Taklit ve Tağşiş Listesi

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenmektedir. Vatandaşların bu listeyi takip ederek güvenilir gıdalara ulaşması büyük önem taşımaktadır.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

31.07.2025

BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİFET

DANA İSPANYOL SALAM (1545 GR)

Domuz Eti Tespiti

ÇAYIROVA

KOCAELİ

Et ve Et Ürünleri

31.07.2025

ALTINIŞIK KASAP-MUSTAFA SERKAN ALTINIŞIK

-

FERMENTE DANA SUCUK

Tek Tırnaklı Eti Tespiti

ÇEŞME

İZMİR

Et ve Et Ürünleri

31.07.2025

HAS KASABI-SÜLEYMAN YALÇIN

-

KEMİKLİ PARÇA ET (KUZU)

Tek Tırnaklı Eti Tespiti

SEYHAN

ADANA

Et ve Et Ürünleri

31.07.2025

MEHMET ASLAN TOZMAN

-

KIRMIZI ET (PARÇA)

Tek Tırnaklı Eti Tespiti

YÜREĞİR

ADANA

Et ve Et Ürünleri

31.07.2025

MEHMET BAYAR

-

KIRMIZI ET

Tek Tırnaklı Eti Tespiti

YÜREĞİR

ADANA

Et ve Et Ürünleri

31.07.2025

YUSUF CAN TOZMAN

-

KIRMIZI ET

Tek Tırnaklı Eti Tespiti

YÜREĞİR

ADANA

Et ve Et Ürünleri

31.07.2025

YILDIRIM GIDA BAHARAT-HAKKI YILDIRIM

HAKKI YILDIRIM BAHARAT

SUMAK

Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

YENİMAHALLE

ANKARA

Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

31.07.2025

ALP+HA BİTKİSEL ÜRÜNLER-FERHAT TÜRK

ALPF+FARMA BİTKİSEL ÜRÜNLER

EPİMEDYUMLU GİNSENGLİ BİTKİSEL KARIŞIMLI MACUN

İlaç Etken Maddesi Tespiti

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL

Bitkisel Macun vb. Ürünler

31.07.2025

ÇEREZ DERYASI - DENİZ BOZKURT

MPLUS

EPİMEDİUMLU BİTKİSEL MACUN

İlaç Etken Maddesi Tespiti

DATÇA

MUĞLA

Bitkisel Macun vb. Ürünler

31.07.2025

BALSARAYI GIDA İMALAT VE TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BALSARAYI

AŞK ATEŞİ KARIŞIK BİTKİ MACUNU (230 GR)

İlaç Etken Maddesi Tespiti

DERİNCE

KOCAELİ

Bitkisel Macun vb. Ürünler

Muhabir: Hasan Toygar Avcı