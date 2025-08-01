Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, alımlar 2.000 erkek ve 500 kadın adaydan oluşacak. Başvurular 2 Ağustos 2025 itibarıyla başlayacak.

EGM’ye bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla 24. Dönem PMYO polis alım sürecini resmen başlattı. Lise ve dengi okul mezunlarının başvuru yapabileceği alımlarda adaylardan çeşitli nitelikler aranacak.

Toplamda 2.500 öğrenci alımı planlanan PMYO’ya 2.000 erkek ve 500 kadın aday kabul edilecek. Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Temel Başvuru Koşulları:

T.C. vatandaşı olmak,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2025 YKS TYT puan türünde en az 250.000 ham puan almış olmak,

(Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için alt sınır 200.000 puan),

01 Ekim 2025 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş,

01 Ocak 2025 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak

(01 Ocak 2000 - 01 Ekim 2007 tarihleri arasında doğmuş olmak),

Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 162 cm boyunda olmak,

Vücut kitle indeksi 18-27 arasında olmak,

Sağlık durumu açısından Polis Akademisi Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne uygun olmak.

Adli ve Etik Şartlar

Adayların adli sicil ve genel ahlak yönünden de belirli kriterleri taşıması gerekiyor. Buna göre;

Kasten işlenen bir suçtan 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak (hükmün açıklanmasının geri bırakılması dahil),

Devletin güvenliğine, anayasal düzene veya kamu malına karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Kumar, fuhuş, uyuşturucu kullanımı veya benzeri suçlara ilişkin herhangi bir işlem görmemiş olmak,

Siyasi partilere üyeliklerinin bulunmaması,

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak,

Daha önce herhangi bir polis eğitim kurumundan çıkarılmamış olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel bir durumunun bulunmaması

Güvenlik ve Sağlık İncelemeleri Olumlu Olmalı

Başvuru sürecinde adaylar hakkında detaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Aynı zamanda adayların, alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle herhangi bir tedavi görmemiş olması şartı aranacak.

Başvurular, 2 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Adaylar, başvurularını Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvuru esnasında adaylardan belirlenen belgeleri yüklemeleri ve gerekli işlemleri tamamlamaları istenecek.

Başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar ve gelişmeler, Polis Akademisi Başkanlığı’nın [resmi web sitesi](https://www.pa.edu.tr) üzerinden ve EGM tarafından yayımlanacak kılavuzla takip edilebilecek.