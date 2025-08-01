Türkiye’den Almanya’ya dönen 56 yaşındaki bir gurbetçi kadın, Hannover Havalimanı’nda yanında taşıdığı altın takılar nedeniyle gümrük kontrolüne takıldı.

Kadının çantasında yapılan aramada dört adet 22 ayar bilezik, üç madalyon kolye ucu ve iki altın zincir bulundu. Değeri 11 bin euroyu aşan bu ziynet eşyaları için herhangi bir beyan yapılmadığı tespit edildi.

164 Bin TL kaybı oldu

Almanya gümrük mevzuatına göre bu tutarda altının ülkeye girişte beyan edilmesi zorunlu. Kadının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi üzerine yargı süreci başlatıldı.

Mahkeme, 920 euro idari para cezasının yanı sıra 2.351 euro tutarında gümrük vergisinin ödenmesine hükmetti. Böylece gurbetçinin toplamda 3.271 euro (yaklaşık 164 bin TL) kaybı oldu.

Hem Ceza Hem Vergi Yaptırımları

Olay sonrası açıklama yapan Alman gümrük yetkilileri, özellikle yaz aylarında Türkiye’den dönen vatandaşların altın ve değerli takı taşırken dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, “Belirli bir sınırı aşan altın ve değerli eşyalar mutlaka beyan edilmeli. Aksi takdirde hem ceza hem vergi yaptırımları uygulanır” denildi.

Sınır 185 Bin TL

Türkiye’deki düzenlemelere göre, yurtdışına çıkışta yolcunun yanında beyan etmesi gereken parasal sınır Türk Lirası bazında 185 bin TL’ye çıkarıldı.

Ancak bu limit yalnızca nakit parayı kapsıyor. Altın ve değerli eşyalarda farklı kurallar geçerli.

Avrupa ülkelerinde genellikle 10 bin euro üzeri ziynet eşyası beyan gerektiriyor, ancak uygulamalar ülkeden ülkeye değişebiliyor.