Kayıp olarak aranan 37 yaşındaki O.A., bir inşaat alanında ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, O.A. ile birlikte inşaata girerek uyuşturucu kullandığı tespit edilen iki kişi tutuklandı. Şüphelilerin, hayatını kaybeden O.A.’nın cep telefonunu ve banka kartını çaldıkları ortaya çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, inşaatta hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölen kişinin, hakkında daha önce kayıp ihbarı yapılan ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle sabıkası bulunan O.A. olduğu belirlendi.

Kayıp İhbarı Yenice Jandarma Karakolu Tarafından Yapılmıştı

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. O.A.’nın ismi, Yenice Jandarma Karakolu tarafından kayıp olarak bildirilenler arasında yer alıyordu. Polis, ölümün yüksek dozda uyuşturucu kullanımına bağlı olabileceği şüphesi üzerinde dururken, çevredeki güvenlik kameraları da detaylı şekilde incelendi.

Kamera Görüntüleri Şüphelileri Ele Verdi

Güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan analizde, O.A.’nın olay günü M.E. (30), M.D. (24) ve Ş.A. (32) ile birlikte inşaata girdiği tespit edildi. Görüntülerde O.A.’nın hayatını kaybetmesinin ardından M.E.’nin onun cep telefonunu alarak sattığı, M.D.’nin ise banka kartını kullanarak alışveriş yapmaya çalıştığı belirlendi. Üçüncü kişi Ş.A.’nın ise olayla ilgili ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

İki Zanlı Tutuklandı

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.E. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki zanlı, “kişinin ölümünden faydalanarak hırsızlık” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çorlu’nun Şeyhsinan Mahallesi’nde, Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.