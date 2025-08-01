Sarıkaya Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde yaptırılacak yeni su sondaj kuyusu için çalışmalar başlıyor.

Çalışmalar 60 Gün İçinde Tamamlanacak

Sarıkaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde su sondaj kuyusu yapım işi gerçekleştirecek. Yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yürütülecek.

Bin 200 Metre Sondaj İşçiliği Yapılacak

Proje kapsamında bin 200 metre sondaj işçiliği yapılması, 750 metre PVC sondaj borusu döşenmesi ve 300 torba bentonit kullanılması planlanıyor. Yapım işi, yer tesliminin ardından 60 takvim günü içinde tamamlanacak.

İşe Başlama Süresi 5 Gün

Sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 5 gün içinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak. Söz konusu yapım işi, Sarıkaya ilçe sınırları içinde gerçekleştirilecek.

Teklifler EKAP Üzerinden Alınacak

Teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden alınacak. Son teklif verme tarihi 20 Ağustos 2025 saat 14.00 olarak belirlendi. Teklifler, birim fiyat üzerinden hazırlanacak ve işin tamamı için verilecek.

Katılım Şartları Açıklandı

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Konsorsiyum olarak başvuru kabul edilmeyecek. Geçici teminat tutarı, teklif edilen bedelin en az yüzde 3’ü oranında olacak. Verilen teklifler, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü geçerli olacak. Elektronik eksiltme yapılmayacak.

İhale Kayıt Numarası: 2025/1146060

İhale tarihi: 20 Ağustos 2025 – 14.00

İhale yeri: Sarıkaya Meclis Toplantı Odası

İhale dokümanı: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Detaylı bilgilere, EKAP üzerinde yer alan idari şartname ve ihale dokümanları üzerinden ulaşılabiliyor.