Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Alparslan Akyüz, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret ederek yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akyüz’e teşekkür etti ve yeni sezonda Yozgat Bozokspor’a başarılar diledi.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirten Akyüz, “Hedefimiz Yozgat Bozokspor’u taraftarımızla birlikte daha üst liglere taşımak. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizin desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz” dedi.