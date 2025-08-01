Kaza, dün saat 06.40 sıralarında Otoyolun İstanbul istikameti Sevindikli yol ayırımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, yol ayırımındaki yön tabelasına çarpıp takla attı.

Feci kazada sürücü M.A., eşi Yeter Atak ile M.A., M.A. ve E.A. isimli 3 çocukları yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yeter Atak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atak'ın eşi ve 3 çocuğu ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 7 yaşındaki Emirhan Atak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba M.A. ve diğer 2 çocuğunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Cenazelerin dün Yozgat Saraykent'e nakil edildiği ve bugün defnedilecekleri öğrenildi.