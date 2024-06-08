Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle ekran arası verirken, dizide Alev'i canlandıran Müjde Uzman diziye veda etti. Uzman, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Türkiye'nin fenomen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, reytinglerde zirveye oturdu. Show TV ekranlarının rekortmen dizisi, dün akşamki sezon finali ile izleyicilerine veda etti. Final bölümü, Aşk-ı Memnu'nun efsanevi finaline benzetilerek gündeme oturdu.

MÜJDE UZMAN'IN VEDA MESAJI

Sevilen karakter Alev'e hayat veren Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal veda paylaşımıyla izleyicileri hüzünlendirdi. Uzman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Alev… Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır. Ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde…”Show TV ekranlarını reyting rekortmeni olan dizisi Kızılcık Şerbet’i dün akşam ekranlara veda etti. Sezon finali yapan dizinin dün akşamki bölümü Aşk-ı Memnu dizisinin finaline benzetilmesiyle de gündem oldu.

SEZON FİNALİ VE ALEV'İN AYRILIĞI

Dizi yaşanan bir dizi ayrılıkla birlikte sezon finali yaparken dizinin sevilen karakterlerinden Alev’e hayat veren Müjde Uzman’ın vedası duygulandırdı.

Apo karakteriyle yaşadığı aşk ile bilinen Alev’in Almanya’ya gittiği gösterilerek diziden ayrılması sevenlerini üzdü.

Final bölümünün ardından Müjde Uzman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki veda mesajı görenleri duygulandırdı.

Dizinin sezon finalinde, Alev'in Almanya'ya gitmesi ile karaktere veda edilmesi, izleyicilerde büyük üzüntü yarattı. Apo karakteriyle yaşadığı aşk ile hafızalara kazınan Alev'in ayrılığı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.