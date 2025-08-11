Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı ziyaret etti.

Ziyarette Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’e MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, İlçe Başkanı Celalettin Yarol, Sırçalı Belediye Başkanı Mustafa Parlak, İl ve İlçe Ülkü Ocakları Başkanları ile teşkilat mensupları eşlik etti.

Başkan Gökhan Coşar, Milletvekili Sedef ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Coşar, belediyede yapılan çalışmalar hakkında Sedef’e bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili Milletvekili Sedef, “MHP Yozgat İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu, MHP Yozgat İl Başkan Yardımcımız Bayram Duyan, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanımız Fatih Akgül, MHP Boğazlıyan İlçe Başkanımız Celalettin Yarol ve yönetim kurulu üyelerimiz ile Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı makamında ziyaret ederek yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldık. Belediye personellerine hayırlı mesailer diledik.



Misafirperverlikleri için Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Başkan Coşar ise “Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Sayın İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, İlçe Başkanı Celalettin Yarol, Sırçalı Belediye Başkanı Mustafa Parlak, İl ve İlçe Ülkü Ocakları Başkanları ile teşkilat mensuplarını belediyemizde misafir ettik. Nazik ziyaretlerinden ve samimi sohbetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.